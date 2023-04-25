российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 25 апреля 2023, 12:17 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Северный вестибюль станции метро «Лермонтовский проспект» в Москве закрыли из-за гранаты

На станции московского метро «Лермонтовский проспект» по требованию правоохранителей закрыли северный вестибюль. Об этом сообщила сегодня пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«На станции «Лермонтовский проспект» по требованию полиции временно закрыт для входа северный вестибюль (выходы 5-6). Для входа пользуйтесь южным вестибюлем (выходы 1-4) и станцией «Косино» Некрасовской линии», – говорится в сообщении дептранса.

По данным телеграм-канала Baza, решение о закрытии связано с тем, что один из пассажиров пытался пронести в метро гранату. Боеприпас выявили при досмотре багажа.

Сейчас станция закрыта на вход и выход. На месте ждут кинологов.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / ЧП в Москве

Женщина, убившая своего новорожденного ребенка в электричке, задержана / Московский суд отправил под домашний арест обвиняемого в краже антикварного палаша / Младенец, труп которого нашли в московской электричке, был рожден в санузле вагона / Двухлетняя девочка выпала из окна девятого этажа в Москве / На зеленоградском заводе по производству телевизоров произошел пожар / Скелетированные останки человека нашли в центре Москвы / Похитители требуют выкуп за маму помощницы сенатора – СМИ / Мосгорсуд отклонил апелляцию Яшина* на приговор по делу о распространении фейков об армии

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Скандалы и происшествия, Транспорт, ЧП в Москве,