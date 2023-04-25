Северный вестибюль станции метро «Лермонтовский проспект» в Москве закрыли из-за гранаты

На станции московского метро «Лермонтовский проспект» по требованию правоохранителей закрыли северный вестибюль. Об этом сообщила сегодня пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«На станции «Лермонтовский проспект» по требованию полиции временно закрыт для входа северный вестибюль (выходы 5-6). Для входа пользуйтесь южным вестибюлем (выходы 1-4) и станцией «Косино» Некрасовской линии», – говорится в сообщении дептранса.

По данным телеграм-канала Baza, решение о закрытии связано с тем, что один из пассажиров пытался пронести в метро гранату. Боеприпас выявили при досмотре багажа.

Сейчас станция закрыта на вход и выход. На месте ждут кинологов.

Москва, Андрей Дорофеев

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