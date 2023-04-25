Таксист набросился с ножом на коллегу на одной из парковок Москвы

Столичные полицейские задержали таксиста, который нанес тяжелое ножевое ранение своему коллеге. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного управления МВД России по городу Москве.

По данным полиции, на улице Лётной в автомобиле такси был обнаружен мужчина без сознания с ножевым ранением. Пострадавшего 21-летнего водителя доставили в больницу, где врачи диагностировали пациенту тяжкий вред здоровью. Сотрудники следственно-оперативной группы осмотрели место происшествия, изучили записи с камер видеонаблюдения, восстановили картину произошедшего и задержали подозреваемого, которым оказался сверстник и друг потерпевшего, также занимавшийся извозом.

«Молодой человек признался, что в его машине у метро «Тушинская» между ним и приятелем возник словесный конфликт. В результате перепалки он ударил оппонента ножом в область живота, после чего тот убежал. Сотрудники полиции выяснили, что раненый гражданин добрался до своего автомобиля, где и потерял сознание», – отметили в ведомстве.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 111 Уголовного кодекса РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с использованием оружия). Фигуранту предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Потерпевший находится в реанимации.

Москва, Андрей Дорофеев

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