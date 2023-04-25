В Подмосковье ущерб от разработки нелегального песчаного карьера превысил 60 млн рублей

В окрестностях подмосковного Клина выявлен незаконный песчаный карьер, ущерб от разработки которого превысил 60 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

«В ходе проверки, проведенной совместно с представителями министерства экологии и природопользования Московской области, установлено, что на земельном участке в деревне Горицы городского округа Клин осуществлялась незаконная добыча песка. Размер причиненного ущерба недрам составил около 63 млн рублей», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании по п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство).

Результаты рассмотрения этих материалов находятся на контроле в Клинской городской прокуратуре.

Москва, Андрей Дорофеев

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