российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 25 апреля 2023, 18:45 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

В Подмосковье ущерб от разработки нелегального песчаного карьера превысил 60 млн рублей

В окрестностях подмосковного Клина выявлен незаконный песчаный карьер, ущерб от разработки которого превысил 60 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Московской области.

«В ходе проверки, проведенной совместно с представителями министерства экологии и природопользования Московской области, установлено, что на земельном участке в деревне Горицы городского округа Клин осуществлялась незаконная добыча песка. Размер причиненного ущерба недрам составил около 63 млн рублей», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании по п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство).

Результаты рассмотрения этих материалов находятся на контроле в Клинской городской прокуратуре.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / ЧП в Подмосковье

В Подмосковье зиц-председатель застройщика, обманувшего дольщиков на 1,6 млрд рублей, отделалась 3-летним сроком / Экс-замглавы администрации Мытищ арестован по делу о мошенничестве / Глава подмосковного Богородского округа подтвердил данные о падении беспилотника с взрывчаткой / Подросток упал с крыши движущейся электрички в Подмосковье / Выходцы из Средней Азии совершили в Подмосковье разбойное нападение на китайских бизнесменов / Мособлсуд вынес приговор убийце, забившему насмерть молотком супругов-пенсионеров / Разыскивавшуюся в Подмосковье трехлетнюю девочку нашли мертвой / Дело возбудили в Подмосковье по факту загадочного исчезновения трехлетней дочки погибшей женщины

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Скандалы и происшествия, Экономика, ЧП в Подмосковье,