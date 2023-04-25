В Подмосковье зиц-председатель застройщика, обманувшего дольщиков на 1,6 млрд рублей, отделалась 3-летним сроком

Суд в Подмосковье вынес обвинительный приговор жительнице Москвы, выступавшей подставным гендиректором фирмы-застройщика, от действий которой пострадали почти полтысячи дольщиков. Об этом сообщила сегодня пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

Согласно материалам уголовного дела, в январе 2017 года обвиняемая вступила в преступный сговор с неустановленными следствием лицами для предоставления в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, сведений об обвиняемой как о подставном лице – генеральном директоре организации, основным видом деятельности которой является строительство многоквартирных домов, цели управления которым женщина не имела.

Как отметили в СК, являясь номинальным руководителем и учредителем организации, женщина выполняла представительские функции, подписывала договоры, выполнять которые участники преступной группы заведомо не собирались, и первичную бухгалтерскую документацию, с целью придания видимости законности предпринимательской деятельности по строительству жилого дома в г. Реутове.

«В результате преступными действиями злоумышленников 484 участникам долевого строительства, которые приобрели квартиры в жилом доме, был причинен ущерб на сумму более 1 млрд 619 млн рублей», – уточнили в Следкомитете.

Фигурантка признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 159 УК РФ (пособничество в мошенничестве группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере). Ей назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Ранее суд приговорил пособницу подсудимой к 3 годам лишения свободы условно.

В СК также отметили, что для обеспечения имущественных взысканий следствием был наложен арест на имущество обвиняемой (квартиру, расчетные счета, автомобили), а также иных лиц преступного сообщества, которые находятся в розыске, на общую сумму свыше 170 млн рублей.

Москва, Андрей Дорофеев

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