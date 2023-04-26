Зарезал пассажира и выбросил труп: суд вынес приговор по делу об убийстве в московской электричке

Московский областной суд вынес обвинительный приговор жителю Владимирской области, который зарезал пассажира электрички. Об этом сообщила пресс-служба Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

«Судом установлено, что в декабре 2022 года подсудимый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, во время следования в пассажирском поезде Дмитров – Москва – Савеловский вокзал вступил в конфликт с другим пассажиром. В ходе ссоры преступник нанес последнему не менее девяти ножевых ранений в область грудной клетки и живота», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Чтобы скрыть следы преступления, убийца вытащил труп из вагона в тамбур, а во время остановки электрички в пункте «Депо» сбросил его под платформу.

Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство, умышленное причинение смерти другому человеку). Ему назначено наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

Москва, Андрей Дорофеев

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