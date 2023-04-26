На выборах мэра Москвы на избирательных участках появятся терминалы электронного голосования

На предстоящих в сентябре выборах мэра Москвы будет протестировано очередное новшество: на каждом участке установят терминал электронного голосования (ТЭГ). Как пишет «Коммерсантъ», Мосгоризбирком (МГИК) уже начал обучать членов комиссий работе с новой системой, которая будет сразу отправлять данные в систему дистанционного электронного голосования.

Предполагается, что ТЭГ будут установлены на всех участках, но бумажные бюллетени не отменяются – избиратель получит право выбора, каким способом он хочет проголосовать. «Член УИК будет уведомлять избирателя о возможных способах голосования, а избиратель – отвечать, в какой форме он хочет проголосовать. Для выбора способа голосования ничего, кроме желания самого избирателя, не требуется», – пояснил заместитель председатели МГИК Дмитрий Реут.

По его словам, для установки ТЭГ в Москве не потребуется дополнительных изменений законодательства.

Применение ТЭГ вместе с расширением дистанционного электронного голосования (на выборах-2022 онлайн проголосовали 1,7 млн москвичей, а на участках – только 695 тысяч) снижает потребность в бумажных бюллетенях. Но пока, по словам Реута, их печать запланирована по предусмотренной законом норме – 70% от числа избирателей (на 1 января 2023 года их в Москве было 7,6 млн человек).

Москва, Андрей Дорофеев

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