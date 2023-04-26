Москвичка, ребенок которой после истязаний остался без пальцев, предстанет перед судом

Перед судом в Москве предстанет местная жительница, ребенок которой в результате истязаний остался без пальцев на обеих руках. Об этом сообщила сегодня пресс-служба столичного главка Следственного комитета России.

«Следствием установлено, что в период с июня 2022 года по январь 2023 года сожитель матери мальчика, находясь в квартире расположенной на Балаклавском проспекте в городе Москве, испытывая личную неприязнь к своему малолетнему пасынку, систематически совершал насильственные действия, умышленно причинял последнему физические и психические страдания путем неоднократного нанесения побоев и иными насильственными действиями. Однако женщина не препятствовала систематическим насильственным действиям со стороны сожителя по отношении к ее малолетнему ребенку, а также уклонялась от оказания ему медицинской помощи», – говорится в сообщении ведомства.

В январе 2023 года ребенок попал в больницу с множественными телесными повреждениями. Несмотря на усилия врачей, травмы повлекли ампутацию пальцев на обеих руках, отметили в СК.

37-летняя женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).

«Следствием проведён комплекс необходимых следственных действий, в том числе назначены судебные экспертизы. Выводы экспертов в совокупности с иными доказательствами полностью изобличают обвиняемую в совершенном преступлении», – добавили в Следкомитете.

Уголовное дело передано для направления в суд.

Москва, Андрей Дорофеев

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