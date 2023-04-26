В Подмосковье трехлетний мальчик выстрелил себе в голову из травматического пистолета

В подмосковном Пушкино трехлетний ребенок получил ранение головы во время игры с пистолетом. Об этом сообщила сегодня пресс-служба прокуратуры Московской области.

«По предварительной информации, сегодня в дневное время в доме, расположенном в городе Пушкино, мальчик 2019 года рождения, находясь без присмотра родителей, взял травматический пистолет и выстрелил себе в голову. Ребёнок госпитализирован, ему оказывается необходимая медицинская помощь», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Пушкинская городская прокуратура организовала проверку по данному факту. В ее ходе, в частности, будет дана оценка исполнению законодательства о несовершеннолетних.

Процессуальную проверку проводит и Следкомитет. По данным пресс-службы ГСУ СК по Московской области, сейчас проводится осмотр места происшествия, опрашиваются родственники, устанавливаются детали и обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Москва, Андрей Дорофеев

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