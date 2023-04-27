Стена одного из корпусов центральной райбольницы обрушилась в Коломне

В Подмосковье на территории Коломенской центральной районной больницы произошло обрушение наружной стены одного из корпусов, который находится на ремонте, передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
«На улице Октябрьской революции, дом 318, корпус 2 на территории Коломенской центральной районной больницы произошло обрушение наружной стены одного из корпусов, находящегося на капитальном ремонте», – сказал собеседник агентства.
По его словам, здание не функционировало, от систем жизнеобеспечения отключено. Пострадавших в результате происшествия нет.
Корпус №2 ЦРБ был построен в 1937 году. В нем располагались онкологическое и нейрохирургическое отделения, а также сосудистый и травматологический центры. Для освобождения площадей на время капремонта пациенты были переведены в другие отделения, а медоборудование вывезено.
Москва, Андрей Дорофеев
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