Стена одного из корпусов центральной райбольницы обрушилась в Коломне

В Подмосковье на территории Коломенской центральной районной больницы произошло обрушение наружной стены одного из корпусов, который находится на ремонте, передает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

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«На улице Октябрьской революции, дом 318, корпус 2 на территории Коломенской центральной районной больницы произошло обрушение наружной стены одного из корпусов, находящегося на капитальном ремонте», – сказал собеседник агентства.

По его словам, здание не функционировало, от систем жизнеобеспечения отключено. Пострадавших в результате происшествия нет.

Корпус №2 ЦРБ был построен в 1937 году. В нем располагались онкологическое и нейрохирургическое отделения, а также сосудистый и травматологический центры. Для освобождения площадей на время капремонта пациенты были переведены в другие отделения, а медоборудование вывезено.

Москва, Андрей Дорофеев

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