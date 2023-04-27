Коммунальный коллапс в Люберцах: прокуратура начала проверку по факту отключения воды у 55 тысяч жителей

По факту отключения воды у более 55 тысяч жителей подмосковных Люберец из-за аварии на канализационном коллекторе организована прокурорская проверка. Об этом сообщила сегодня пресс-служба регионального надзорного ведомства.

«Предварительно установлено, что 25 апреля 2023 года около 18 часов зафиксировано разрушение колодца на самотечном коллекторе, расположенном в г.о. Люберцы, п. Красково, ул. 2-я Заводская, в связи с чем остановлена работа 9 водозаборных узлов и 18 котельных, прекращена подача холодного и горячего водоснабжения в 776 многоквартирных домах, 360 домах частного сектора и иных учреждениях, расположенных на территории поселков Красково, Малаховка, Октябрьский и микрорайоне Мирный. В результате аварии на сетях нарушены права более 55 тысяч жителей городского округа Люберцы на бесперебойное получение коммунальных услуг», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Как предполагается, в ходе проверки Люберецкая городская прокуратура даст оценку исполнению требований законодательства при эксплуатации и содержании сетей, а также начисления платы за фактически предоставленные услуги.

В министерстве ЖКХ Подмосковья, в свою очередь, сообщили, что минувшей ночью холодное, горячее водоснабжение и центральное отопление полностью восстановили.

До этого воду жителям бесплатно раздавали на улицах, в том числе, в сети киосков «Ключ Здоровья». Однако за ней скапливались огромные очереди.

Москва, Андрей Дорофеев

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