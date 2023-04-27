Путин разрешил временные исключения в контрсанкциях против Украины

Президент России Владимир Путин предоставил правительству право делать временные исключения в применении ответных санкций в отношении украинских компаний и граждан. Соответствующий указ главы государства опубликован сегодня на официальном портале правовой информации.

Документ предусматривает внесение дополнительного пункта в президентский указ от 22 октября 2022 года, которым были введены контрсанкции.

«Предоставить правительству Российской Федерации полномочие по выдаче временных разрешений, предусматривающих неприменение специальных экономических мер, определенных настоящим указом», – гласит внесенное Путиным дополнение.

Действие нового указа распространяется на правоотношения, возникшие с 22 октября 2018 года.

В списке юридических и физических лиц, в отношении которых действуют контрсанкции, на данный момент числится более 80 украинских компаний и свыше 900 граждан Украины.

Специальные меры предусматривают блокирование безналичных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории России, запрет на вывод капитала за пределы РФ.

Москва, Андрей Дорофеев

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