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Четверг, 27 апреля 2023, 17:56 мск

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Воры в париках вытащили миллион рублей из куртки посетителя ресторана в центре Москвы

Трое воров в париках вытащили миллион рублей из куртки посетителя на Зубовском бульваре Москвы. Об этом сегодня сообщила пресс-служба столичного главка МВД России.

«Сообщники похитили крупную сумму наличности из кармана куртки, которая висела на спинке стула, а для конспирации использовали парики. После совершения преступления злоумышленники скрылись. Обнаруживший пропажу денег мужчина обратился к сотрудникам общепита, которые, выяснив, что момент кражи зафиксировали камеры видеонаблюдения, вместе с потерпевшим сообщили о произошедшем в полицию», – говорится в сообщении ведомства.

Оперативники по горячим следам задержали троих ранее судимых приезжих в возрасте от 36 до 50 лет. У них изъяты деньги потерпевшего.

В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК РФ (кража). Всем фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Сотрудники полиции устанавливают возможную причастность подозреваемых к совершению аналогичных преступлений.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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