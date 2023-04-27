Суд вынес приговор жителю Подмосковья, который почти два года развращал несовершеннолетних

Суд вынес обвинительный приговор 24-летнему жителю Подмосковья, который почти два года систематически совершал половые преступления в отношении шестерых девушек, пятеро из которых – несовершеннолетние. Об этом сегодня сообщила пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

«Следствием и судом установлено, что с марта 2019 по май 2021 года подсудимый в своей квартире, расположенной в поселке им. Тельмана Раменского городского округа систематически совершал преступления против половой неприкосновенности шести девушек, пятеро из которых несовершеннолетние. В ходе расследования уголовного дела проведен значительный объем работы: проведено более 30 допросов, получены заключения более 12 экспертиз, в том числе психолого-психиатрических, сексолого-психиатрических и компьютерно-технических», – говорится в сообщении ведомства.

Фигурант признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 133 УК РФ (понуждение к действиям сексуального характера, совершенное в отношении несовершеннолетней), ч.1 ст.134 УК РФ (половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста) и ч. 3 ст. 135 УК РФ (развратные действия в отношении двух и более лиц).

Мужчина приговорен к 8 годам и 6 месяцам лишения в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»