Здание швейной фабрики сгорело в Подмосковье

Здание неработающей швейной фабрики сгорело сегодня в подмосковном Клину. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по Московской области.

«28 апреля в 01:52 в оперативно-дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в нежилом здании в городском округе Клин, город Высоковск, улица Советская, дом 47а. Здание неэксплуатируемое пятиэтажное, кирпичное, размером 150 на 40 м, кровля – метал по деревянной обрешётке. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения ПСЧ-313 наблюдалось горение на площади 500 кв. м», – говорится в сообщении ведомства.

Локализовать пожар удалось только в 7:10. К этому моменту огонь распространился на площадь 3200 кв. м.

Как пояснили в МЧС, быстрое распространение пламени связано с конструктивными особенностями здания.

К тушению пожара были привлечены 58 человек и 21 единица техники. По сведениям спасателей, никто не пострадал.

Клинская городская прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств и причин пожара, а также ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту.

Москва, Андрей Дорофеев

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