Двое рецидивистов задержаны в Москве за совершенное 20 лет назад убийство девушки в детсаду

Двое ранее судимых мужчин задержаны правоохранителями по уголовному делу об убийстве 17-летней девушки, совершенном 20 лет назад на территории детсада в Москва. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По данным ведомства, в июле 2003 года трое мужчин в ночное время, находясь на территории детского сада на ул. 2-я Владимирская, подвергли избиению знакомую одного из них, причинив ей множественные телесные повреждения, после чего задушили ее. После совершения преступления нападавшие скрылись.

Тем не менее, следователям и криминалистам удалось установить личности убийц. Выяснилось, что они неоднократно привлекались к уголовной ответственности за особо тяжкие преступления.

Двум задержанным фигурантам 1965 и 1978 годов рождения предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

«В ходе допроса один из обвиняемых дал подробные показания об обстоятельствах совершенного им преступления, которые в полном объеме согласуются с собранными по уголовному делу доказательствами. Второй фигурант отрицает свою причастность к инкриминируемому деянию. Третий соучастник скончался в 2020 году», – добавили в Следкомитете.

Сейчас проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Также фигуранты будут проверены на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории Москвы и других регионов России.

Москва, Андрей Дорофеев

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