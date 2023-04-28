На дне московского водоема обнаружили два трупа

Тела двух человек, предположительно, погибших еще ранней весной, обнаружили на дне водоема на западе столицы. Об этом сообщила пресс-служба главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве.

«28 апреля 2023 года на дне водоема на западе Москвы обнаружены тела двух людей. По данному факту Кунцевским межрайонным следственным отделом следственного управления по Западному административному округу СК РФ по городу Москве проводится доследственная проверка. Предварительно установлено, что люди утонули, провалившись под лед весной», – говорится в сообщении ведомства.

Следователи проводят комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление полной картины произошедшего.

Москва, Андрей Дорофеев

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