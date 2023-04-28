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Ректор Всероссийской академии внешней торговли арестован по делу о мошенничестве

Ректор Всероссийской академии внешней торговли минэкономразвития России (ВАВТ) Сергей Синельников-Мурылев арестован по делу о мошенничестве, передает РИА «Новости», ссылаясь на решение принял Лефортовский суд Москвы.

«Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Синельникова-Мурылева С.Г. меры пресечения в виде заключения под стражу», – сказано в карточке дела.

Как сообщается, ректору вменяется часть 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

По данным телеграм-канала Baza, сотрудники ФСБ задержали Синельникова-Мурылева 27 апреля. Дома, на даче и на работе у него прошли обыски. Ректору ВАВТ вменяют хищение миллиона рублей.

Согласно информации РБК, в 2017 году Синельников-Мурылёв вошел в тройку самых богатых ректоров России. Свою должность он занимает с 2007 года.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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