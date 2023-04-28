Путин подписал поправки в УК о пожизненном наказании за госизмену

Президент РФ Владимир Путин подписал поправки в Уголовный кодекс, которые предусматривают пожизненное лишение свободы за государственную измену. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Поправки внесены в статью 275 УК «Государственная измена». В частности, за шпионаж, выдачу иностранцам сведений, составляющих гостайну, переход на сторону противника либо оказание финансовой, материально-технической, консультационной или другой помощи в деятельности, направленной против России, может последовать наказание в виде пожизненного лишения свободы (ранее было до 20 лет заключения со штрафом в размере до 500 тысяч рублей).

Вместе с тем глава государства подписал закон об ужесточении уголовной ответственности за диверсии и терроризм. Так, за диверсии предусматривается наказание до 20 лет лишения свободы (прежде было до 15 лет). Кроме того, усиливается ответственность по ряду «антитеррористических» статей УК – ужесточается ответственность за международный терроризм, предлагается наказывать по статье от 12 лет лишения свободы (прежде от 10).

Ужесточается ответственность также по статье 205 УК РФ «Террористический акт» – максимальный срок за совершение устрашающих действий, создавших угрозу гибели людей и направленных на дестабилизацию ситуации в стране, предложено увеличить до 20 лет лишения свободы (прежде – 15 лет).

Ужесточается наказание и за участие в террористических сообществах (205.4 УК РФ) – их членам будет грозить от 10 до 15 лет лишения свободы (по прежним нормам – от 5 до 10 лет), и за содействие террористической деятельности (205.1 УК РФ) – минимальный порог наказания за вербовку или вовлечение в совершение террористических преступлений вырос до 7 лет (ранее от 5 до 15 лет).

Москва, Светлана Антонова

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