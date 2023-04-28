Задушил соседку и пытался зарезать соседа: психопат из Подмосковья предстанет перед судом

Житель Подмосковья предстанет перед судом за убийство и попытку убийства, совершенные из-за ненависти к соседям. Об этом сообщила сегодня пресс-служба регионального главка Следственного комитета. В ведомстве уточнили, что расследование уголовного дела завершено.

«Следствием установлено, что в период с декабря 2016 года по октябрь 2021 года у обвиняемого возник преступный умысел, направленный на убийство соседа в связи с длительными личными неприязненными отношениями. Для реализации задуманного мужчина приискал нож, который носил с собой, выжидая момента, когда сможет совершить преступление. 29 октября 2021 года между обвиняемым и его соседом произошел конфликт, в ходе которого злоумышленник попытался нанести мужчине удар ножом, но потерпевший смог оказать сопротивление и, сев в автомобиль, уехать с места происшествия», – говорится в сообщении ведомства.

В декабре 2021 года у фигуранта произошел конфликт с соседкой, после чего он начал строить планы по ее убийству. Через полгода, 17 июня 2022 года мужчина дождался, пока соседка будет дома одна, позвонил в дверь, вломился в квартиру и нанес жертве «множественные удары приисканными неустановленными твердыми тупыми предметами», после чего задушил женщину.

«После совершенного убийства обвиняемый вернулся по месту своего жительства и попытался избавиться от следов преступления: вырезал фрагмент одежды, на котором оставались следы бурого вещества и выбросил его. Тело женщины было обнаружено родственниками. Обвиняемый был задержан «по горячим следам» в тот же день», – добавили в СК.

Во время следствия был проведен ряд экспертиз, в том числе, психолого-психиатрические. Сложность в расследовании уголовного дела обуславливал большой объем проведённых следственных действий и детальная проверка возможной причастности обвиняемого к совершению иных преступлений, отметили в Следкомитете.

33-летний фигурант обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц), ч. 2 ст. 139 УК РФ (нарушение неприкосновенности жилища с применением насилия), п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью).

В ближайшее время дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением будет передано в Московский областной суд для рассмотрения по существу.

Москва, Андрей Дорофеев

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