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Вторник, 2 мая 2023, 10:12 мск

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В московском метро пассажир спрыгнул на рельсы, чтобы покурить

Правоохранители задержали в столичном метро мужчину, который спрыгнул на рельсы и прошел в тоннель, чтобы покурить. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного управления МВД России по городу Москве.

«В Москве в ночное время на станции метро «ВДНХ» Калужско-Рижской линии в отсутствие электропоезда неизвестный гражданин спустился с платформы на рельсы и проник в служебную зону. После срабатывания сигнального устройства, контролирующего проникновение человека в тоннель, нарушитель незамедлительно был задержан подоспевшими сотрудниками патрульно-постовой службы УВД на Московском метрополитене и доставлен в отдел полиции для разбирательства», – говорится в сообщении ведомства.

Задержанный 31-летний уроженец Пермского края заявил полицейским, что мотивом его действий стало желание выкурить сигарету.

Мужчину привлекли к ответственности за нарушение требований в области транспортной безопасности, составив протокол по части 3 статьи 11.15 КоАП РФ. Суд назначил ему наказание в виде административного ареста сроком на 7 суток.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Московский метрополитен

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