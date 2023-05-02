В столичном регионе похолодает, а по ночам возобновятся заморозки

Температура воздуха в Москве и Подмосковье будет в течение недели всё сильнее отставать от климатической нормы, и в регион вернутся ночные заморозки. Об этом сообщил Гидрометцентр России.

Апрель в столице запомнился опережающем календарь теплом, его средняя температура на 2,7° превысила норму, что сделало его самым теплым с 2002 года, отметили синоптики.

«В первый день мая температура была не выше 10,6°. Лучше воздух прогреется в среду. Однако со среды вернутся ночные заморозки, а с четверга станут прохладнее и дни. В ночные часы в пятницу и субботу при низкой температуре среди небольших по интенсивности осадков могут быть и снежинки», – говорится в сообщении.

В среду, 3 мая, ночью ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь, в Москве 4...6°, в центре города 7...9°, по области 1...6°, местами слабые заморозки до -2°. Днем облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, в Москве 14...16°, по области 13...18°, ветер юго-западный, западный 6-11 м/с, местами порывы до 15 м/с.

В четверг, 4 мая, облачно с прояснениями. Ночью по области местами небольшой дождь, температура в Москве 2...4°, в центре города 5...7°, по области 1...6°, местами слабые заморозки до -2°. Днем преимущественно без осадков, в Москве 12...14°, по области 11...16°. Ветер западный 4-9 м/с.

В пятницу, 5 мая, облачно с прояснениями. Ночью по области местами небольшие осадки. Tемпература в Москве 2...4°, в центре города 5...7°, по области 0...5°. Днем небольшой дождь, в Москве 10...12°, по области 8...13°. Ветер северо-западный 4-9 м/с.

В субботу, 6 мая, облачно с прояснениями, местами небольшие осадки, ночью -3...2°, днем 5...10°, ветер северный 7-12 м/с.

В воскресенье, 7 мая, облачно с прояснениями, без осадков, ночью -1...4°, днем 7...12°, ветер северный 5-10 м/с.

Москва, Андрей Дорофеев

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