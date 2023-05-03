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Среда, 3 мая 2023, 11:18 мск

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ЧП в московском метро: пенсионер подвергся нападению

Мужчина после словесной перепалки избил пенсионера в вагоне столичного метро. Об этом сообщила сегодня пресс-служба прокуратуры Москвы.

«41-летний мужчина из хулиганских побуждений подверг избиению пенсионера в вагоне московского метро. Злоумышленник причинил 69-летнему мужчине телесные повреждения», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Пострадавшему была оказана необходимая медицинская помощь.

На записи с камеры наблюдения, которую распространила прокуратура, видно, что мужчина, сидевший в почти пустом вагоне, выставил на середину прохода ноги, о которые споткнулся пенсионер. После короткого обмена репликами, пассажир подошел к старику и принялся его избивать.

Прокуратура Московского метрополитена контролирует привлечение нападавшего к уголовной ответственности по ст. 116 УК РФ (побои, совершенные из хулиганских побуждений).

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Московский метрополитен

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