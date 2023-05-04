Полицейские задержали гостя столицы за прогулку по парапету метромоста

Столичные правоохранителе задержали молодого человека, который прошел по метромосту, рискуя упасть с большой высоты в Москву-реку. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного управления МВД России по городу Москве.

«В ходе мониторинга средств массовой информации и сети Интернет сотрудниками полиции столичного метрополитена была выявлена видеозапись, на которой мужчина шёл по парапету метромоста на станции «Воробьёвы горы», расположенного на большой высоте над уровнем Москвы-реки. На требования работников метрополитена нарушитель не реагировал», – говорится в сообщении ведомства.

Личность «каскадера» была оперативно установлена. Им оказался 22-летний житель одного из регионов России. Он был задержан на следующий день после прогулки по мосту.

«Подозреваемый объяснил, что решился на подобные действия по глупости», – добавили в пресс-службе.

В отношении молодого человека был составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Суд назначил ему наказание в виде административного штрафа.

Москва, Андрей Дорофеев

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