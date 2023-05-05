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Пятница, 5 мая 2023, 11:38 мск

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В центре Москвы во время праздников закроют выходы из станций метро и ограничат каршеринг

В предстоящие выходные и праздничные дни в центре Москвы будут введены ограничения на пользование станциями метро и автомобилями каршеринга. Об этом сообщила сегодня пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

«7 и 9 мая с открытия метро и до окончания мероприятий ряд станций в центре будут закрыты на выход. Входы и пересадки будут работать в обычном режиме», – говорится в сообщении дептранса.

В соответствии с приложенной схемой, будут закрыты выходы на семи станциях: «Арбатская», «Александровский сад», «Библиотека им. Ленина», «Боровицкая», «Охотный ряд», «Театральная» и «Площадь Революции».

В отношении еще шести станций («Маяковская», «Пушкинская», «Тверская», «Чеховская», «Лубянка» и «Китай-город») на схеме размещено предупреждение: «Следите за объявлениями. Возможны дополнительные ограничения».

Кроме того, как сообщил дептранс, до 10 мая в центральной части столицы до 10 мая будет недоступна функция начала и завершения аренды автомобилей.

«В связи с проведением мероприятий в центральной части города до 10 мая будет ограничен доступ к сервисам краткосрочной аренды автомобилей. В центральной части города временно станет недоступна функция начала и завершения аренды. Просим пользователей быть внимательнее и обращать внимание на рекомендации операторов аренды автомобилей», – заявили в департаменте.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Московский метрополитен

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