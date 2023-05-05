Жительница Подмосковья впала в кому, выпив 2,5 литра энергетика

В Сергиевом Посаде девушка впала в кому после употребления большого количества энергетического напитка. Об этом сообщила сегодня пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

В Сергиево-Посадскую больницу родственники привезли 33-летнюю девушку без сознания. Как выяснилось, в течение дня она ничего не ела, а вечером решила выпить 2,5 литра энергетика, из-за которого у неё потемнело в глазах. Врачи выявили у неё тахикардию и почечную недостаточность». Такое состояние грозило девушке остановкой сердца и отёком легких, отметили в областном минздраве.

«Пациентку в срочном порядке доставили в отделение реанимации и интенсивной терапии, где она в скором времени пришла в сознание. Девушке была проведена антибактериальная, гормональная и инфузионная терапия. После этого тахикардия и почечные повреждения были купированы», – рассказала и.о заведующей терапевтическим отделением №1 Сергиево-Посадской больницы Наталия Копычева.

На данный момент девушка уже выписана на амбулаторное лечение.

По словам специалистов, энергетические напитки стимулируют сердце, сосуды, нервную и эндокринную системы. В результате организм человека испытывает серьезный стресс и начинает работать с повышенной нагрузкой, выпуская в кровь большие дозы адреналина, которые вызывают эйфорию и гиперактивность. В данном случае из-за его переизбытка произошел обратный эффект.

«Врачи рекомендуют ограничить употребление таких напитков или вовсе от них отказаться. Лучший стимулятор – качественный сон, физические нагрузки и смена видов деятельности», – добавили в минздраве.

Москва, Андрей Дорофеев

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