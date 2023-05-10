«Имеем полное право»: Захарова ответила на громкие заявления президента Грузии

Россия пошла на восстановление прямого авиасообщения с Грузией и упразднение визового режима в интересах своей страны и имеет на это полное право. Об это заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя сообщение президента Грузии Саломе Зурабишвили о неприемлемости такого шага.

«Мы пошли на шаги от своей собственной страны, на что имеем полное право. Заявили о своих намерениях, о готовности их реализовать, формах реализации и так далее. Вот мы свою задачу обозначили и, так сказать, полностью разъяснили. Дальше будем исходить из конкретных шагов и предпринимаемых действий», – пояснила Захарова.

Сегодня президент России Владимир Путин подписал указы об отмене визового режима для граждан Грузии с 15 мая, а также отменил действовавший с 2019 года запрет на полеты российских авиакомпаний и продажи туров в Грузию.

Комментируя это решение, президент Грузии Саломе Зурабишвили написала на своей странице в Twitter, что такие решения России являются неприемлемыми из-за ситуации на Украине. «Очередная российская провокация! Восстановление прямого авиасообщения с Грузией и упразднение визового режима являются неприемлемыми, пока Россия продолжает агрессию на Украине и оккупирует наши территории», – заявила она.

Позже Зурабишвили добавила, что поставит вопрос об отмене безвизового посещения Грузии для Россиян. В то же время в МИД страны заявили, что приветствуют решение Москвы о безвизе для граждан Грузии.

Россия ввела визовый режим с Грузией в 2000 году. В 2012 году Грузия отменила визы для россиян, разрешив находиться в республике до одного года. Дипломатические отношения между странами были разорваны Грузией в 2008 после того, как Россия признала Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами.

Москва, Мария Соколова

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