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Четверг, 11 мая 2023, 10:38 мск

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Москвич отправился под арест за селфи на рельсах метро

Житель столицы спустился на рельсы метро, чтобы сделать фото перед прибытием поезда. Об этом сообщила сегодня пресс-служба главного управления МВД России по городу Москве.

«На станции «Павелецкая» Замоскворецкой линии Московского метрополитена мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в отсутствие электропоезда, спустился на жёсткий путь, чтобы сделать фотографии. На просьбы пассажиров подняться обратно нарушитель никак не реагировал и продолжал съёмку до тех пор, пока не увидел выезжающий поезд. Он прошёл в сторону тоннеля станции «Новокузнецкая» и выбрался на платформу», – говорится в сообщении ведомства.

Нарушитель был сразу же задержан сотрудниками патрульно-постовой службы УВД на Московском метрополитене и доставлен в отдел полиции для разбирательства. Им оказался 27-летний житель столицы.

В отношении задержанного сотрудниками полиции составлены протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.21 КоАП РФ и частью 3 статьи 11.15.1 КоАП РФ. Судом мужчина признан виновным, и ему назначено двое суток ареста и административный штраф.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Московский метрополитен

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