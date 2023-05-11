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Четверг, 11 мая 2023, 15:07 мск

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ЕС потребовал от Грузии не пускать на свою территорию самолеты из России

Фото: ec.europa.eu

Евросоюз потребовал от Грузии поддержать санкции против России в сфере авиации и отказаться пускать российские самолеты на свою территорию. Об этом заявил сегодня представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, комментируя решение Москвы возобновить авиасообщение с Грузией.

«Евросоюз запретил полеты своим авиакомпаниям в Россию и над ее территорией и призывает остальные страны, включая Грузию, которая претендует на получение статуса кандидата на вступление в ЕС, присоединиться к этим санкциям», – сказал Стано в интервью грузинским СМИ.

Представитель также напомнил про санкции на лицензионное обслуживание российских самолетов. «ЕС призывает Грузию не пускать на свою территорию небезопасные российские самолеты, поскольку санкции ЕС и США не позволяют оказывать услуги России по лицензионному обслуживанию американских и европейских самолетов», – подчеркнул Стано.

Ранее США пригрозили Грузии введением санкций за прямое авиасообщение с Россией.

Президент РФ Владимир Путин отменил с 15 мая визовый режим для граждан Грузии, а также снял запрет на полеты в эту страну.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Грузия

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