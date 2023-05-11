Тайник с минами нашли в Подмосковье при расследовании покушения на Прилепина

В ходе расследования попытки убийства писателя Захара Прилепина в Подмосковье из тайника изъяли мины. Об этом сегодня на Петербургском международном юридическом форуме сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

«Нашли мы тайник в Московской области, где были эти боеприпасы – мины», – цитирует Бастрыкина «Интерфакс».

По его словам, задержанный по подозрению в теракте против Прилепина Александр Пермяков – «специально подготовленный человек, у которого были соучастники», их личности устанавливаются.

6 мая Прилепин находился в семейной поездке в селе Пионерское Нижегородской области, когда его автомобиль взорвался в момент движения. Водитель погиб, писатель получил ранения и был госпитализирован.

В тот же день был задержан подозреваемый – 30-летний Пермяков. Он сообщил следствию, что родился в Донецкой области, а в 2018 году был завербован украинскими спецслужбами.

«В 2022-м заехал на территорию РФ с целью ликвидации Захара Прилепина. Способ убийства – дистанционный взрыв двумя противотанковыми минами», – сказал Пермяков.

8 мая Семеновский райсуд Нижегородской области арестовал Пермякова на два месяца.

Ему предъявлено обвинение по статье 205 УК РФ (теракт) и ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств).

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»