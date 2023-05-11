российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 11 мая 2023, 16:52 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Тайник с минами нашли в Подмосковье при расследовании покушения на Прилепина

В ходе расследования попытки убийства писателя Захара Прилепина в Подмосковье из тайника изъяли мины. Об этом сегодня на Петербургском международном юридическом форуме сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

«Нашли мы тайник в Московской области, где были эти боеприпасы – мины», – цитирует Бастрыкина «Интерфакс».

По его словам, задержанный по подозрению в теракте против Прилепина Александр Пермяков – «специально подготовленный человек, у которого были соучастники», их личности устанавливаются.

6 мая Прилепин находился в семейной поездке в селе Пионерское Нижегородской области, когда его автомобиль взорвался в момент движения. Водитель погиб, писатель получил ранения и был госпитализирован.

В тот же день был задержан подозреваемый – 30-летний Пермяков. Он сообщил следствию, что родился в Донецкой области, а в 2018 году был завербован украинскими спецслужбами.

«В 2022-м заехал на территорию РФ с целью ликвидации Захара Прилепина. Способ убийства – дистанционный взрыв двумя противотанковыми минами», – сказал Пермяков.

8 мая Семеновский райсуд Нижегородской области арестовал Пермякова на два месяца.

Ему предъявлено обвинение по статье 205 УК РФ (теракт) и ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств).

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Терроризм

Пятеро человек готовили в Балашихе теракт на территории воинской части / Власти Москвы запретили полеты беспилотников над городом / Мосгорсуд оставил под арестом исполнительницу убийства Владлена Татарского / Полтора десятка школ в подмосковном Щелково перевели на удаленку из-за угрозы теракта / Московский суд заочно арестовал главу украинской военной разведки Буданова / Суд в Москве арестовал экс-сотрудника ГИБДД по делу об убийстве Дарьи Дугиной / Планировавший теракты в Москве главарь исламистов проведет остаток жизни за решеткой / ФСБ сообщила о причастности к убийству Татарского украинских спецслужб и навальнистов

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Скандалы и происшествия, Подмосковье, Следственный комитет России, Терроризм,