Пьяный полицейский сбил несовершеннолетнюю в Подмосковье и скрылся с места ДТП

Нетрезвый полицейский сбил в подмосковных Мытищах несовершеннолетнюю и скрылся с места дорожно-транспортного происшествия. Об этом сообщила сегодня пресс-служба прокуратуры Московской области.

«По предварительным данным, 11 мая 2023 года около 9 часов ве21:00 сотрудник полиции, управляя автомобилем марки Kia Rio, приближаясь к зоне нерегулируемого пешеходного перехода на ул. Сукромка, не снизил скорость и совершил наезд на несовершеннолетнюю 2006 года рождения», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Девушка получила травмы различной степени тяжести была госпитализирована.

Как отметили в прокуратуре, виновник ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения и с места происшествия скрылся.

По признакам преступления, предусмотренного п. «а, б» ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения и сопряженное с оставлением места происшествия) возбуждено уголовное дело. Мытищинская городская прокуратура поставила на контроль ход и результатырасследования.

Подозреваемый задержан, в ближайшее время суд рассмотрит вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

Как уточнили в пресс-службе главного управления МВД России по городу Москве, за рулём автомашины находился сотрудник УВД по Центральному административному округу столицы, который двигался на личном транспорте вне служебного времени.

«По результатам служебной проверки сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесёт наказание в установленном законом порядке, а его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности», – подчеркнули в главке.

Москва, Андрей Дорофеев

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