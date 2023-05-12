Воруют нефть и пшеницу: США активно мешают Сирии вернуться к мирной жизни

Усилия сирийского руководства по возвращению населения к мирной жизни встречают мощное противодействие со стороны США и их союзников, которые продолжают оккупировать часть сирийских территории, воровать нефть и пшеницу и поддерживать террористические организации. Об этом говорится в совместном заявлении межведомственных координационных штабов РФ и Сирийской Арабской Республики.

Как отмечается, доказательством служат, в том числе, комментарии командующего Центральным командованием ВС США генерала Майкла Куриллы в зарубежных СМИ. Так, в его интервью иорданским СМИ говорится о необходимости скорейшей «репатриации» семей боевиков террористической организации ИГИЛ (запрещена в РФ) из числа граждан Сирии и Ирака, проживающих в лагере беженцев «Эль-Холь», расположенном на подконтрольной США и так называемым «Сирийским демократическим силам» территории сирийского Заевфратья. По словам американского генерала, посетившего этот лагерь, существует угроза массовой идеологической обработки находящихся там детей проповедниками терроризма.

«Подчеркиваем, что данное посещение является вопиющим нарушением общепринятых норм международного права», – поясняется в заявлении штабов РФ и САР.

«Данное заявление в очередной раз демонстрирует, что оккупация США и союзными им формированиями территории Сирии под предлогом «борьбы с терроризмом» фактически лишь способствует росту угроз безопасности всего Ближнего Востока. США не способны ни обеспечить безопасность гражданских лиц, пребывающих в лагерях беженцев, ни гарантировать тысячам оказавшихся там детей соблюдение их неотъемлемых прав на достойную жизнь, образование и медицинский уход», – говорится в также в заявлении, и при этом отмечается, что аналогичная ситуация имеет место и в лагере беженцев «Рукбан», расположенном на территории оккупированной американскими войсками зоны «Эт-Танф».

«Лишь вывод американского воинского контингента и переход лагерей беженцев под контроль сирийского правительства может обеспечить соблюдение прав человека и полноценное возвращение населения оккупированных ими в данный момент территорий к мирной жизни», – подчеркнули в штабах РФ и САР.

Стоит отметить, что благодаря совместным усилиям сирийской и российской сторон на сегодняшний день в родные места вернулись 2 435 508 сирийцев.

Москва, Светлана Антонова

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