«Ну куда это годится?» Госдума поддержала создание новых офшоров

Сегодня нижняя палата российского парламента одобрила в первом чтении законопроект, который введет процедуру создания международных компаний на территории специальных административных районов (САР), чтобы перевести зарубежные активы фирм, оказавшихся под санкциями, в юрисдикцию РФ. Как передает корреспондент РИА «Новый День», фракция «эсеров» выступила категорически против такого нововведения.

«Наша фракция категорически против этого законопроекта… Действительно, российский бизнес, который по разным причинам был зарегистрирован за рубежом, оказался в тяжелой ситуации и, конечно, ему нужно помогать возвращаться на Родину. С этим никто не спорит – нам нужны инвестиции. Но заметьте: почему-то мы им предлагаем вместо офшоров, в которых они прятались многие годы, не платя налоги в РФ, да и вообще нигде не платя налоги, мы им предлагаем новые офшоры на территории РФ – точно также спрятаться и снова не платить налогов?» – подчеркнул депутат Госдумы от «Справедливой России – За правду» Валерий Гартунг.

Парламентарий считает, что механизм по облегчению возврата российского бизнеса в РФ должен быть «на общих основаниях, чтобы они пришли сюда, развивали промышленность и платили в полном объеме налоги в российский бюджет».

«Вы предлагаете им облегчить дорогу в офшоры, и такое единодушие у нас в зале. Нам деньги в стране не нужны? Получается, у нас есть деньги на индексацию пенсий работающим пенсионерам, и пенсионный возраст мы зря повышали… Оказывается, денег у нас полно. Мы говорим – наш бизнес, давайте его защищать. Какой же это наш бизнес, если он не платит налогов в российский бюджет?! Еще вопрос, наш это бизнес или нет. Может быть ваш? Но точно не наш!.. За такие законы голосовать нельзя вообще, категорически, особенно в этой ситуации, когда стране нужны деньги», – заявил он.

«Вы что, опять потом с шапкой по кругу пойдете и будете просить у бизнеса: дайте нам денег? Чего ходить просить-то, пусть платят налоги и никого не надо уговаривать – вы нам 200 млрд скиньтесь, еще дайте… Да просто заставьте не прятаться в офшоры и заплатить обычные налоги, как все платят. Чего-то одни платят и прибыльные, а другие не платят и убыточные – ходят плачутся и еще им дайте поддержку государства. Яхты, самолеты там прячут свои. Я уж не буду повторять сколько там льгот по поводу этого. Ну куда это годится? Мне кажется, коллеги, вы просто не разобрались в вопросе. А если разобрались, тогда еще больше вопросов к вам», – заключил Гартунг.

Принятый в первом чтении законопроект вводит процедуру создания международных компаний на территории САР в порядке инкорпорации, которым будут доступны действующие на данный момент инструменты корпоративного управления, в числе которых более гибкие подходы к организации органов управления и выпуску различных категорий акций. Учредителем компании может выступить иностранное юрлицо при условии, что созданной фирме в течение одного года с даты ее госрегистрации будут переданы активы такого иностранного юридического лица балансовой стоимостью не менее 800 млн рублей.

В пояснительной записке отмечается, что эти компании «смогут занять место иностранных холдинговых компаний в корпоративных бизнес-структурах и выступить в качестве держателя различных активов, в том числе акций и долей в российских хозяйственных обществах». «Подобные изменения позволят международным компаниям более эффективно решать задачи корпоративного управления и защиты прав инвесторов в рамках специального режима международных компаний, предоставляемого российским правом», – говорится в документе.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»