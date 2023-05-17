Украинский конфликт: Москалькова оценила шансы на обмен гражданского населения

Обмен гражданских лиц, которые задержаны на Украине за пророссийскую позицию, является одной из самых сложных проблем. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявила Уполномоченный при президенте РФ по правам человека Татьяна Москалькова сегодня в Госдуме. По ее словам, механизм обмена гражданских лиц РФ и Украины отсутствует.

В ходе отчета омбудсмена о работе за прошлый год депутат от «Справедливой России – За правду» Дмитрий Кузнецов сообщил о наличии «достаточной информации о страданиях граждан Украины, схваченных украинскими спецслужбами, по обвинению в помощи российской армии». «По моему убеждению, эти люди наши в гораздо большей степени, чем, например, некоторые проукраинские жители новых территорий, которые задержаны за противодействие СВО уже нашими спецслужбами. Мы не можем бросать», – пояснил он.

«Часть присланных с Украины видеоматериалов не мог смотреть без слез. Не могу забыть заключенных за измену Украине детей Артемовска, предполагая, что в этом городе существовала подпольная молодежная пророссийская организация, члены которой уже год сидят в заключении и подвергаются унижениям. Убежден, мы должны начать обмен гражданских на гражданских», – подчеркнул Кузнецов.

В этой связи Москалькова констатировала, что такой обмен – «одна из самых сложных сегодня проблем». «Обменами пленными занимается Минобороны и ФСБ на профессиональной постоянной основе, и мы видим, что обмен осуществляется. Мы свою роль здесь знаем и функцию выполняем. А то, что касается гражданских лиц, у меня сегодня более 400 обращений от граждан Украины и российских граждан, которые просто с мольбой о помощи обращаются к России вернуть их в Россию, спасти их от репрессий и преследований со стороны Украины», – сообщила она.

«Это священники, журналисты, политологи, которые пострадали. Конечно, мы должны протянуть руку помощи. 168 гражданских, которые сегодня находятся в следственных (органах) и еще порядка 200, которые хотели бы воссоединиться с семьями или просто сюда приехать независимо от преследования, потому что не разделяют ту политику, которую сегодня проводят власти Украины. К сожалению, такого координирующего органа или специальной структуры, которая занималась бы обменом гражданских или просто взаимным возвращением гражданских, у нас сегодня нет», – пояснила омбудсмен, заверив депутатов в готовности «ставить этот вопрос и пытаться выработать решение».

Москва, Мария Соколова

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