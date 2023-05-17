российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Среда, 17 мая 2023, 16:26 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Госдума одобрила законопроект об интеграции новых регионов в российский спорт

Сегодня нижняя палата российского парламента поддержала в первом чтении законопроект об интеграции новых регионов в российский спорт. Согласно документу, Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области смогут создавать региональные спортивные федерации и входить в общероссийские.

Также документ предлагает признавать спортивные звания, разряды, квалификационные категории спортивных судей и тренеров, которые были присвоены им раньше в соответствии с законодательством ДНР, ЛНР и Украины, а знаки отличия комплекса «Готов к труду и обороне» ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей – приравнять к соответствующим знакам отличия РФ.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Госдума

Украинский конфликт: Москалькова оценила шансы на обмен гражданского населения / Госдума вернется к рассмотрению предоставления льгот для детей участников СВО и погибших от Covid-19 врачей / «Проблема в головах …» В Госдуме раскритиковали «Единую Россию» за продавливание живодерских законов / «Ну куда это годится?» Госдума поддержала создание новых офшоров / «Совесть не жмет?» Депутат Госдумы Матвейчев ответил на распространяемые о нем фейки и оскорбления / Выборы в условиях военного положения будут согласовываться с Минобороны и ФСБ / Госдума одобрила беззаявительное назначение социальных и страховых пенсий / Госдума одобрила денонсацию Договора о ВС в Европе

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Политика, Россия, Спорт, Госдума,