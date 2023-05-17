Госдума одобрила законопроект об интеграции новых регионов в российский спорт

Сегодня нижняя палата российского парламента поддержала в первом чтении законопроект об интеграции новых регионов в российский спорт. Согласно документу, Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области смогут создавать региональные спортивные федерации и входить в общероссийские.

Также документ предлагает признавать спортивные звания, разряды, квалификационные категории спортивных судей и тренеров, которые были присвоены им раньше в соответствии с законодательством ДНР, ЛНР и Украины, а знаки отличия комплекса «Готов к труду и обороне» ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей – приравнять к соответствующим знакам отличия РФ.

Москва, Светлана Антонова

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