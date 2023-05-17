В Госдуме заявили о наличии ОПГ по захвату земель в ряде субъектов РФ

Передел земли в ряде регионов России угрожает стабильности государства на фоне действий организованных преступных группировок (ОПГ), в состав которых зачастую входят местные силовики, а также представители исполнительной и судебной власти. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом сегодня заявил депутат Госдумы от КПРФ Николай Коломейцев в ходе отчета Уполномоченного при президенте РФ по правам человека Татьяны Москальковой в нижней палате парламента.

«У меня масса обращений в части начавшегося земельного передела. Фермеров сегодня потрошат под раз-два. Вот в Ростовской области арестовали судью, и я уверен, что если бы эта же группа заехала в Краснодарский, Ставропольский край, в любой другой, где есть земельный вопрос, то там от земельных латифундистов фермерам нет никакого спасения», – подчеркнул он.

Депутат передал омбудсмену пришедшие в его адрес обращения фермеров Краснодарского края, которые «прямо говорят – банда вернулась опять». «Они (латифундисты) игнорируют обращение губернатора, прокурора. Мне кажется, даже самому наивному человеку понятно, если в 9 часов суд принял заявление, а в 13:00 принял решение, а в 14:30 уже приехали судебные исполнители, это говорит о прямом заказе ОПГ, существующей на территории», – заявил Коломейцев.

«На месте Верховного суда, я бы обобщил практику земельных вопросов и сразу бы нашел все мафиозные точки и куда надо специальный отряд Следственного комитета и ФСБ высылать завтра. Я их могу назвать и сейчас, но правильней было бы это сделать квалифицировано… Сегодня вот эти латифундисты специально вредят президенту в условиях СВО, возбуждая сельское население против этого произвола. Вы бы, в том числе, и президента бы защитили, и государственный строй, если бы со своей стороны усилили воздействие в этой ситуации», – обратился Коломейцев к омбудсмену.

Москалькова со своей стороны подтвердила, что взяла ситуацию «на карандаш».

Москва, Мария Соколова

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