Финансовая вакханалия: Госдума утвердила новый порядок распределения налогов в бюджеты всех уровней

Сегодня нижняя палата российского парламента приняла сразу в трех чтениях закон о первоочередном зачислении налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в региональные и местные бюджеты, а также о совершенствовании института единого налогового счета. Как передает корреспондент РИА «Новый День», внефракционный депутат Госдумы Оксана Дмитриева выступила с критикой финансовой системы, которая провоцирует «панику и вакханалию» вокруг дефицита бюджета.

«Что такое произошло с единым налоговым счетом и дальше с истерией по поводу очень большого увеличения дефицита бюджета, которым пугали всех, прежде всего, оборонную промышленность, Минобороны и всех тех, кто несет дополнительные расходы в связи со специальной военной операцией. На самом деле, это средства, которые поступают от всех налогоплательщиков, но при этом они до определенного распоряжения не учитываются как доходы бюджета, а учитываются как источник покрытия дефицита бюджета, то есть как дефицит бюджета», – пояснила Дмитриева.

«Смотрим разницу между 2022 годом и 23-м годом. Первый квартал – в 22-м году у нас поступило в федеральный бюджет 7 трлн рублей, в 23-м году – 5,677 трлн, то есть около 6 трлн. Но 1 трлн у нас фактически поступил, только зачислен он не туда. Поэтому формально уменьшил поступление доходов и увеличил формально дефицит бюджета», – подчеркнула парламентарий.

«Что это такое? В условиях серьезной экономической ситуации, экономических санкций придумать такой механизм, чтобы была такая вакханалия с бюджетом. Действительно кассовый разрыв огромный и у бюджетов субъектов, и у федерального бюджета, который требует увеличения фактически формально дефицита бюджета. И паника, которая действительно влияет на экономическую ситуацию – ах, у нас дефицит бюджета, ах у нас он такой – 3 трлн. Из этих – 1 трлн поступило, и никак не может быть использован из-за вот таких вот горе-экономистов», – заключила Дмитриева.

Принятый сегодня закон был разработан с учетом опыта применения единого налогового счета для совершенствования межбюджетных отношений и сокращения кассового разрыва в региональных и местных бюджетах. «Основным источником налоговых доходов консолидированных региональных бюджетов в большинстве регионов является НДФЛ. Введение единого срока уплаты налоговых платежей и отвлечение НДФЛ на погашение недоимок по иным налогам приводит к неравномерному поступлению средств в бюджеты, их разбалансировке и не позволяет в полной мере финансировать текущие бюджетные расходы», – говорится в пояснительной записке.

Документ меняет последовательность при определении принадлежности сумм денежных средств из единого налогового платежа, «предусмотрев зачисление НДФЛ в соответствующие бюджеты в первоочередном порядке».

Москва, Мария Соколова

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