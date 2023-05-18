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Четверг, 18 мая 2023, 16:31 мск

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Госдума одобрила введение штрафов за использование иностранных мессенджеров при предоставлении госуслуг

Фото: официальный сайт Госдумы РФ

Нижняя палата российского парламента приняла в первом чтении законопроект о введении штрафов до 700 тысяч рублей за пересылку персональной и финансовой информации через зарубежные мессенджеры при предоставлении госуслуг. Норма коснется в том числе использования Telegram, WhatsApp и Viber.

Документ дополняет введенный с 1 марта запрет на передачу персональных данных через иностранные мессенджеры при предоставлении госуслуг или выполнении государственного задания. Согласно поправкам в Кодекс РФ об административных правонарушениях, для должностных лиц штраф может составить 30-50 тысяч рублей, для юрлиц – от 100 тысяч до 700 тысяч рублей.

В ходе дискуссии на пленарном заседании Госдумы неоднократно подчеркивалось, что речь идет о санкциях в отношении госслущащих, но при этом им не грозит ответственность за использование таких мессенджеров в личных целях.

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

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