Налетчик с ножом отобрал автомобиль у жительницы Королева

Молодой человек, вооруженный ножом, отобрал в подмосковном Королеве автомобиль у местной жительницы. Об этом сегодня сообщила начальник пресс-службы главного управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

«В вечернее время злоумышленник незаметно подошел к иномарке, припаркованной на стоянке Станционной площади, за рулем которой находилась 56-летняя местная жительница. Открыв заднюю дверь, он сел на пассажирское сиденье и, угрожая женщине ножом, потребовал покинуть транспортное средство. Гражданка выбежала из автомобиля. После этого нападавший перелез на переднее сиденье и уехал в сторону города Щелково», – рассказала Петрова.

Сотрудники Госавтоинспекции оперативно задержали 21-летнего угонщика. К этому моменту он, не справившись с управлением иномарки, повредил несколько машин и врезался в припаркованный автомобиль около одного из домов на улице Бурково.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 166 Уголовного кодекса РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения).

Судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Автомобиль возвращен владелице.

Москва, Андрей Дорофеев

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