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Вторник, 23 мая 2023, 13:03 мск

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Столичный менеджер украл игрушечные машинки на 700 тыс рублей

Правоохранители задержали менеджера подмосковной фирмы, укравшего крупную партию игрушечных радиоуправляемых машин. Об этом сообщила сегодня начальник пресс-службы главного управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, в Химках в полицию обратилась представительница одной из местных организаций с заявлением о краже игрушек из складского помещения, расположенного на Вашутинском шоссе. Сумма ущерба составила более 718 тысяч рублей.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска по подозрению в совершении преступления установлен и доставлен в дежурную часть отдела полиции 35-летний житель Москвы – менеджер указанной компании, который дал признательные показания», – рассказала Петрова.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 Уголовного кодекса РФ (кража). Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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