Прокуратура требует признать геноцидом действия немецких оккупантов в Подмосковье

Прокуратура Московской области направила в суд заявление об установлении факта геноцида на территории Подмосковья в период его оккупации немецкими войсками. Об этом сообщила сегодня пресс-служба Генеральной прокуратуры России.

«Прокуратура Московской области направила в суд заявление о признании военными преступлениями и преступлениями против человечности, геноцидом советского народа установленных и вновь выявленных преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками во время Великой Отечественной войны на оккупированной в период с октября 1941 г. по январь 1942 г. территории Подмосковья», – говорится в сообщении ведомства.

Как отметили в Генпрокуратуре, установлено, что оккупированная территория и ее жители должны были стать ресурсной базой нацисткой армии, обеспечить ее всем необходимым для продолжения войны. Граждане подвергались пыткам, их убивали, грабили, выгоняли из жилищ с целью освобождения площади для расквартирования немецких военных частей. Для строительства немецких оборонительных рубежей использовался принудительный труд. Также людей выгоняли на дороги и в поля для их разминирования.

«Общее число жертв за период оккупации нацистами в Московской области составило более 26 тыс человек. Размер материального ущерба, причиненного Московской области немецко-фашистскими захватчиками, на сегодняшний день составляет около 6,4 трлн рублей. В подтверждение указанных фактов предоставлен значительный объем доказательств, в том числе архивные документы, экспертные заключения специалистов, свидетельские показания, материалы уголовного дела», – подчеркнули в прокуратуре.

В пресс-службе уточнили, что заявление было подано по поручению генпрокурора РФ Игоря Краснова.

Документ направлен в Московский областной суд «в целях защиты национальных интересов Российской Федерации, законных прав и интересов неопределенного круга лиц (родственников погибших), а также последующего доведения до мировой общественности информации о жертвах оккупантов и карателей в годы Великой Отечественной войны, восстановления исторической справедливости».

К настоящему моменту в 11-ти регионах РФ суды признали геноцидом преступления гитлеровцев и их пособников.

Москва, Андрей Дорофеев

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