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Четверг, 25 мая 2023, 17:14 мск

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Госдума согласилась освободить наследников от погашения долгов умерших родственников

Сегодня нижняя палата российского парламента приняла в первом чтении поправки в закон, который освободит наследников от погашения долгов умершего родственника. В случае смерти заемщика, застраховавшего кредит, банк в первую очередь должен будет обратиться за выплатой в страховую компанию.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, на практике при наступлении страхового случая, к примеру, смерти заемщика, его наследники не обладают информацией о заключенных заемщиком кредитных и страховых сделок, а банки осуществляют взыскание кредитной задолженности в досудебном или судебном порядке с наследников заемщика.

«При взыскании кредитной задолженности, банки, в силу отсутствия соответствующих требований действующего законодательства, не удостоверяются о факте наступления страхового случая, в последующем не указывают в качестве должника (ответчика), помимо наследников заемщика, страховую компанию, с которой заемщик заключил договор личного страхования. В такой ситуации, наследники, не осведомленные о возможности погашения кредитной задолженности за счет страхового возмещения, вынуждены оплачивать кредит умершего заемщика за счет собственных средств», – пояснили авторы законопроекта.

О недопустимости подобной недобросовестной практики со стороны банков, ранее указал Верховный Суд (Определение по делу № 49-КГ21-14-К6 от 25.05.2021г.). Согласно этому решению, в случае смерти заемщика, застраховавшего кредит, банк в первую очередь должен обратиться за выплатой в страховую компанию.

Москва, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

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