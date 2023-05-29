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Понедельник, 29 мая 2023, 19:30 мск

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Госдума намерена ужесточить наказание для коллекторов за насилие

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству одобрил сегодня поправки об усилении ответственности за незаконные действия коллекторов. Как сообщает «Интерфакс», в частности, уточняются нарушения, за которые последует наказание в размере от 300 до 500 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до пяти лет.

Такая ответственность предусмотрена за совершение действий, направленных на возврат просроченной задолженности физических лиц, сопряженных с угрозой применения насилия либо уничтожение или повреждение имущества, равно с угрозой распространения либо распространением заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство потерпевшего или его близких, лицом, действующим от имени организации-кредитора или в её интересах, в том числе работникам организации-кредитора, либо лицом, которому переданы права кредитора по договору уступки права требования, либо лицом, действующим от имени или в интересах лица, которому переданы указанные права.

Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья; с уничтожением или повреждением имущества; в крупном размере – предлагается наказывать лишением свободы на срок от трех до семи лет со штрафом в размере от 500 тысяч до одного миллиона рублей.

Деяния, указанные выше и совершенные организованной группой; с применением насилия, опасного для жизни или здоровья; в особо крупном размере предлагается наказывать лишением свободы на срок от пяти до 10 лет со штрафом в размере от 1 млн рублей до 5 млн рублей.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин запустил в своем телеграм-канале опрос, где спросил у своих подписчиков, поддерживают ли они введение наказания в виде лишения свободы на срок до 10 лет за применение насилия или угрозы его применения со стороны коллекторов. По результатам опроса 97% подписчиков высказались в поддержку.

Всего в опросе на текущий момент приняли участие более 348 тысяч человек.

Законопроект внесен группой авторов.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Госдума

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