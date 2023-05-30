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Вторник, 30 мая 2023, 12:45 мск

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В Мытищах BMW сбила на тротуаре четверых человек, включая подростка

Четыре человека, в том числе подросток, пострадали в подмосковных Мытищах в результате выезда автомобиля на тротуар. Об этом сообщила сегодня пресс-служба прокуратуры Московской области.

«По предварительным данным, сегодня утром водитель легкового автомобиля марки BMW, двигаясь по Олимпийскому проспекту возле дома № 17 столкнулся с попутно движущимся автомобилем, после выехал на тротуар и совершил наезд на пешеходов. В результате происшествия три человека госпитализированы в медицинское учреждение, 16-летнему подростку оказана необходимая медицинская помощь на месте», – говорится в сообщении ведомства.

Мытищинская городская прокуратура контролирует установление обстоятельств ДТП и принятие процессуального решения по данному факту.

На распространенной прокуратурой записи, снятой камерой наблюдения, видно, что иномарка проехала по тротуару значительное расстояние на высокой скорости.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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