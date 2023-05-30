Госдума удвоила лимит долга для внесудебного банкротства россиян

Сегодня Госдума поддержала в первом чтении поправки в законодательство, которые расширяют доступ граждан к процедуре внесудебного банкротства. В частности, необходимый для этого максимальный размер долга предполагается удвоить.

Согласно законопроекту, будет повышен до 1 млн рублей размер задолженности, при которой гражданин может инициировать процедуру внесудебного банкротства. При этом ее минимальный размер снижается до 25 тысяч рублей.

В настоящий момент максимальная сумма для инициирования банкротства составляет 500 тысяч рублей, минимальная – 50 тысяч.

Документ также сокращает срок с 10 до 5 лет, по истечении которого возможно повторно инициировать внесудебное банкротство.

«Право воспользоваться процедурой внесудебного банкротства появится также у граждан, в отношении которых не менее одного года назад до даты обращения с заявлением о признании банкротом во внесудебном порядке выдан исполнительный документ, и он направлялся (предъявлялся) для исполнения. При этом единственным доходом таких граждан является пенсия и у них отсутствует имущество, на которое может быть обращено взыскание, либо они являются получателями ежемесячной выплаты на детей или пособия беременным женщинам», – говорится в пояснительной записке к документу.

Также право воспользоваться процедурой внесудебного банкротства будет у тех, в отношении которых «не менее семи лет назад до даты обращения с заявлением о признании банкротом во внесудебном порядке исполнительный документ направлялся (предъявлялся) для исполнения».

Документ также оговаривает, что выполнение условия, что единственным доходом гражданина является социальная выплата, а также условия об отсутствии у гражданина имущества, на которое может быть обращено взыскание, декларируется гражданином и не требует дополнительного документального подтверждения.

«На втором этапе с 1 июля 2024 г. законопроектом предусмотрен переход к получению от ФССП России и Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации требующих подтверждения сведений через единую систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ), в том числе с целью обеспечения возможности автоматизированной публикации на платформе Единого федерального реестра сведений о банкротстве сообщения о возбуждении в отношении гражданина процедуры внесудебного банкротства», – уточнили авторы законопроекта.

Москва, Мария Соколова

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