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Среда, 31 мая 2023, 10:40 мск

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Пожар произошел в торговом центре подмосковного Орехова-Зуева

Пожар произошел сегодня в здании торгового центра, расположенного в подмосковном Орехово-Зуево. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по Московской области.

«В 08.48 в оперативно-дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в нежилом здании в городском округе Орехово-Зуево, улица Парковская, дом 15. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдается задымление на втором этаже торгового центра. Горение 80 кв. метров на втором этаже», – говорится в сообщении ведомства.

В 09.47 пожар был локализован на той же площади.

На данный момент информации о наличии пострадавших спасателям не поступало.

К борьбе с огнем привлечено 15 единиц техники и 42 человека.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Подмосковья, Орехово-Зуевская городская прокуратура контролирует установление причин и обстоятельств пожара.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»

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