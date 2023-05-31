«Напоминает интермедию Райкина...» Госдума настроена усилить парламентский контроль над сферой образования

Сегодня нижняя палата российского парламента одобрила в первом чтении законопроект, который обязывает правительство РФ каждый год представлять в Госдуму доклад о реализации государственной политики в сфере образования. Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ходе обсуждения документа депутаты заявили, что проблема всех подобных документов в формальности.

В частности, депутат от КПРФ, замглавы профильного комитета Олег Смолин обратил внимание, что правительственные доклады напоминают интермедию известного сатирика Аркадия Райкина про пошитый в ателье костюм – «пуговицы пришиты насмерть, а кто вместо рукавов пришил мне штаны, а вместо штанов рукава пришпандорил?»

«(Законопроект) повышает статус парламента. Во-вторых, и главное, он повышает ответственность правительства перед парламентом, а значит, перед избирателями и, соответственно мы надеемся – внимание правительства к вопросам образования. Но главная проблема, коллеги, каким будет доклад, который мы будем обсуждать. Думаю, что я один из немногих в этом зале, кто читал все предшествующие доклады о реализации государственной образовательной политике. И до сих пор они производили на меня, скажем так, грустное впечатление», – констатировал он.

«После критики нашего профильного комитета в докладах появился даже раздел – общесистемные вопросы развития образования. Но только системных проблем вы там не найдете. Потому что системные проблемы – это те проблемы, которые затрагивают большинство элементов системы, они описаны в законе об образовании. Это те, которые касаются нескольких уровней развития образования, и те, которые по определению имеют межведомственный характер и не могут быть решены усилиями только одного или даже в данном случае двух министерств. В докладах же всегда была сумма отчетов департаментов о проделанной работе. Ни проблем, ни путей их решения там не было», – подчеркнул депутат.

По словам Смолина, системных проблем в сфере образования примерно 12, среди которых главная – это финансирование. «Коллеги, вы не найдете этого в докладах… По доле финансовых расходов на образование Россия занимает 98 место в мире. Это были данные за 12-й год. Потом появились данные за 18, по которому мы на 120 месте. Сейчас мы на 84-м, продвинулись вперед. Но хочу напомнить, коллеги, что в 23 году рост расходов на образование ниже официальной инфляции за 2022 год. Хочу напомнить также, что согласно доклада ООН о развитии человеческого потенциала, по качеству образования мы занимаем 21 место. То есть российская система образования работает намного лучше, чем финансируется. Но в докладах вы этого не найдете. Если мы хотим модернизировать страну, расходы на образование должны быть на уровне 7% – это весь международный опыт. Сейчас они составляют 3,5%», – пояснил он.

«Следующая системная проблема кадровый кризис. По данным финансового университета при правительстве, в России дефицит учительских кадров 250 тысяч. На деле значительно больше, потому что нагрузка на учителей сейчас официальная 1,7 ставки… А в городе Омске – 2. Это 36 уроков в неделю. Как вообще учитель справляется с такой нагрузкой, понять практически невозможно. Но этой проблемы в докладах вы не найдете. Как не найдете и проблемы бедности учителей. По данным ВШЭ, 80% всех учителей получают зарплату ниже 40 тысяч рублей в месяц, а 40% – вынуждены экономить на всем, кроме еды. Это прямая бедность по любым данным», – заявил Смолин.

«Мы будем готовить поправки ко второму чтению или к проекту постановления, чтобы правительственные доклады не были системой отчетов департаментов, а поднимали главное – как решать ключевые проблемы нашего отечественного образования», – подчеркнул Смолин.

В этой связи один из авторов законопроекта, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила дать поручение комитету по парламентскому контролю рассмотреть дополнительные предложения по процедуре заслушивания и рассмотрения всех докладов, которые поступают в Госдуму. «Совершенно справедливо было сказано о том, что все доклады, которые представляются в парламент страны, должны быть очень содержательными. И должны актуализировать и проблемы, и показывать решение ранее поставленных задач и проблем… Необходимо выработать более четкий критерий к сущности самих докладов и процедуре их заслушивания», – заключила Яровая.

Москва, Мария Соколова

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