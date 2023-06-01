В Москве завершили ремонт зданий, пострадавших при атаке беспилотников

В Москве завершен ремонт всех зданий, которые пострадали в результате атаки украинских беспилотников 30 мая. Об этом сегодня в своем телеграм-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Провели все ремонтные работы в домах, жители которых были эвакуированы. В первую очередь восстановили остекление, чтобы люди максимально быстро вернулись в свои квартиры. Там, где это было необходимо, специалисты отремонтировали инженерные коммуникации, провели замену повреждённых элементов в квартирах и подъездах», – написал он.

Собянин добавил, что специалисты также провели обследование конструкций домов, чтобы выявить возможные скрытые нарушения.

«Все повреждения устранены, ресурсоснабжение в домах работает штатно. Все жители вернулись к привычной жизни. Благодарю сотрудников городских служб за оперативную слаженную работу», – отметил мэр.

Украинские беспилотники атаковали Москву и Подмосковье 30 мая утром. По данным минобороны РФ, в атаке задействовали восемь аппаратов, пять из них были сбиты, остальные три – подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. За медицинской помощью в Москве обратились два человека, госпитализация им не потребовалась. Ряд зданий получили незначительные повреждения.

Москва, Андрей Дорофеев

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