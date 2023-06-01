Экс-глава подмосковного управления Росимущества отправится в колонию за коррупцию

Орехово-Зуевский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего руководителя территориального управления Росимущества в Подмосковье Николая Пешкова, признав его виновным в получении взятки и превышении полномочий. Об этом сообщила сегодня пресс-служба прокуратуры Московской области.

«В суде установлено, что Пешков в период с декабря 2020 года по август 2021 года от руководителя коммерческой организации через посредников получил взятку в виде оплаченных авиабилетов на свое имя и имя супруги, трансфера от аэропорта до отеля, а также номера в отеле в г. Сочи в Краснодарском крае. Указанное вознаграждение в размере около 300 тыс рублей передавалось за отказ принимать меры по обжалованию в апелляционном порядке судебных актов, вынесенных по искам организации к территориальному управлению Росимущества в Московской области», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

Кроме того, Пешков, не имея оснований и поручения Росимущества, организовал подготовку документов для заключения с коммерческой организацией договора купли-продажи земельного участка площадью 260 тыс кв. м. В результате его действий государству был причинен ущерб в размере более 1,3 млрд рублей.

Экс-чиновник признан виновным по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере), ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Суд приговорил его к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с лишением права занимать должности на государственной и муниципальной службе, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на 5 лет.

Москва, Андрей Дорофеев

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