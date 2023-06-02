Сотрудники крупнейшего ритейлера за взятки принимали у поставщиков гнилые продукты

Правоохранители задержали в столичном регионе по подозрению в коммерческом подкупе группу сотрудников одного из крупнейших ритейлеров и коммерсантов, поставлявших продукты торговой сети. Об этом сообщила сегодня официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Предварительно установлено, что должностные лица крупной торговой сети оказывали давление на представителей малого и среднего бизнеса. Они требовали от компаний-поставщиков денежное вознаграждение за беспрепятственную приемку предлагаемой ими плодоовощной и иной пищевой продукции. Информацию о противоправной деятельности полицейские получили при содействии службы безопасности компании-ретейлера. Был задокументирован факт передачи сотруднику торгового предприятия денежных средств в размере 150 тысяч рублей», – рассказала Волк.

По ее словам, целью подкупа было разрешение недобросовестному предпринимателю отгрузить на распределительные склады товары, которые не прошли процедуру контроля качества.

В ходе дальнейшей оперативной работы выяснилось, что подобные вознаграждения злоумышленники получали систематически. Незаконная прибыль участников группы составила несколько миллионов рублей, отметила Волк.

В пресс-службе главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области уточнили, что такое «сотрудничество» длилось с сентября 2020 по март 2022 года. По данным фактам были возбуждены уголовные дела по ч. 3 и ч. 7 ст. 204 УК РФ и ч. 2 ст. 204.1 УК РФ (коммерческий подкуп и посредничество в подкупе).

Обвинение предъявлено десяти фигурантам. По местам их жительства и в распределительном центре ритейлера проведено одиннадцать обысков. Изъята документация, компьютерная техника, телефоны, банковские карты и иные предметы, имеющие значение для следствия.

Обвиняемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

«В настоящее время проводится ревизия, устанавливаются иные эпизоды преступной деятельности фигурантов», – добавили в Следкомитете.

Москва, Андрей Дорофеев

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