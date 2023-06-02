Десятки «стволов», тысячи патронов и более 30 глушителей обнаружили в сарае жителя Подмосковья

Крупный арсенал оружия и боеприпасов обнаружили полицейские и сотрудники ФСБ на территории частного домовладения в подмосковном городе Лосино-Петровский. Об этом сообщила сегодня официальный представитель МВД Ирина Волк.

«В ходе проверки оперативной информации полицейскими была обследована хозяйственная постройка, расположенная на участке злоумышленника. Там обнаружены предметы, конструктивно схожие с огнестрельным оружием, – 21 пистолет, восемь автоматов, 12 пистолетов-пулеметов, два револьвера и снайперская винтовка. Согласно результатам криминалистического исследования, некоторые из них пригодны для производства выстрелов и являются огнестрельным оружием. Остальная часть арсенала в настоящее время находится на экспертизе», – рассказала Волк.

По ее словам, также были изъяты 31 прибор для бесшумной стрельбы, магазины различных типов, заготовки для производства и модернизации оружия, более семи тысяч патронов различного калибра.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьями 30 и 222 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов). Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Полицейскими устанавливаются каналы приобретения и возможного сбыта изъятого оружия.

Москва, Андрей Дорофеев

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